Uzun süredir CHP’den istifa ederek AKP’ye geçeceği iddia edilen ve hakkında usulsüzlük iddiaları olan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 5 meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa etti. Geçtiğimiz yıl CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel’e tepki eyleminde belediye başkanı Umut Yılmaz sert bir şekilde AKP’li Güzel’i eleştirdiği görüldü.

AKP’YE GEÇEN BAŞKANI ELEŞTİRMİŞTİ KENDİSİ DE GİDECEK Mİ?

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel’i sert sözlerle eleştirdiği ortaya çıktı.

Karkamış ilçesinde yapılan toplantıda, “Sadece siyasette değil yaşarken dik duracaksınız dik eğilip bükülmeyeceksiniz. Bu örgüt bu partinin yolunda giderken aç kaldı dönmedi, susuz kaldı dönmedi, hapse atıldı dönmedi ama Mustafa Güzel döndü. Ben bu örgütün Allah’ına bin defa kurban olurum. Bugün ben CHP genel merkezinden destek göremedim, ben CHP’li belediyeden destek göremedim diyenler yarın sizi de destek göremedim diye çeker giderler. Onun için iyi bakın ona iyi bakın. Ali Doğan’ın emanetine ihanet edenler duysun ki Karkamış özellikle bilsin ki Karkamış vardır bu işin bir çaresi onunda adresi Cumhuriyet Halk Partisidir. Karkamış sahipsiz değildir bunu iyi bilsinler” ifadelerini kullandığı görüldü.