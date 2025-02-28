ALİ MACİT/ SÖZCÜ

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemede ifade verdiği gün, CHP’liler de kendisine destek olmak amacıyla adliye binası önünde toplandı. İmamoğlu’nun ifade verdikten sonra kalabalığa hitap etmesi için bir otobüs getirilmişti, fakat yetkililer otobüsün alana girmesine için izin vermedi.



Bu duruma CHP’liler tepki gösterdi ve bir süre sonra otobüs alana giriş yapabildi. Otobüsün alana sokulmamasına itiraz edenler arasında bulunan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, ifade vermek üzere çağrıldı.



Hakkında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma açılan Kara, emniyette ifade verdi. Kara ifadesinde, Anayasa’dan kaynaklanan protesto hakkını kullandığını belirterek şu sözleri söyledi:



"Benimle birlikte onbinlerce insanın orada bulunduğuna şahitlik ettim. Çağlayan’da o gün bulunan tüm insanlar tamamen barışçıl şekilde, yaşanan hukuksuzluklara ve antidemokratik uygulamalara karşı seslerini çıkarmak için oradaydılar. Ben dahil içinde bulunduğum kalabalık Çağlayan’da, kamu düzenini ve güvenliğinin bozulmasına neden olacak hiçbir tutum sergilemediler. Buna karşın, anayasal hakkımızı kullanmamızı önleyecek şekilde, orantısız güvenlik önlemi alındığını gördüm. Bu orantısız önlemler sebebiyle bir takım problemler ortaya çıktı.

Alanda beklerken bir hareketlilik oldu. Hareketliliğin nasıl başladığını görmedim. Bir anda polisler benim de içerisinde olduğum kitleye müdahale etti. Polisler bize dağılın uyarısı yapmadı, yaptıysa da ben duymadım. Herhangi bir arbededen daha çok orada demokratik protesto hakkını kullanan insanların engellendiğini gördüm.

Buradaki en büyük problem Anayasal bir hak olan demokratik protesto hakkının

engellenmesiydi. CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Erdem Kara olarak, millet iradesinin 3 kez büyük teveccühüyle seçilmiş, doğup büyüdüğüm 16 milyonluk İstanbul’un başkanı olan Ekrem İmamoğlu’na karşı açılmış her davada onun yanında olacağım ve haksızlıklarda protesto hakkımı kullanacağım. Ona karşı haksızlıklara ve hukuksuz davalara karşı ses çıkarmaya devam edeceğim."