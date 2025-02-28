Yurttaşların iftar ve sahur sofrasına ne koyacağını kara kara düşündüğünü anlatan Barut, "Bu zor şartlarda geçim nasıl olacak? 2018 yılında 50 lira olan Ramazan kolisi bugün 1500 lirayı geçti. Çare bulunmalı" dedi.

"GEÇİM YOK"

Yaşanan sorunların çözümü konusunda iktidarın adım atmadığını belirten Barut, "Halkımız derin bir açlık ve yoksulluk düzenine mahkum edildi. İftar ve sahur sofrasına ne koyacağını kara kara düşünüyor. Pahalılıktan hiç alamadığı etin tadını unutan halkımıza yapılanların hesabı sandıkta sorulacak. Bugün asgari ücreti 22 bin, en düşük emekli maaşını 14 bin 500 lira yapanlar, gelsinler bir izah etsinler. Bu şartlarda geçim nasıl olacak? Bakın, 2018 yılında 50 lira olan Ramazan kolisi bugün 1500 lirayı geçti. Artış oranını anlatmaya gerek var mı?" diye konuştu.

"HAYIRLI RAMAZANLAR"

Herkesin Ramazan ayını kutlayarak tutulacak oruçların, yapılan ibadetlerin, okunan duaların ve hayırların kabul olmasını dileyen Barut, "Bugün ne yazık ki AKP eliyle sosyal yardım alan kişi sayısı 14.3 milyonu, düzenli sosyal yardım alan hane sayısı 3.5 milyonu buldu. AKP açlık, yoksulluk ve sefalet demektir. Bu düzeni değiştireceğiz! Bu duygularla herkesin mübarek Ramazan ayını kutluyor, herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle hayırlı Ramazanlar diliyoruz" şeklinde konuştu.