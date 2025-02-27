Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan sabaha karşı 4.00'de evi basılarak gözaltına alındı. Gözaltı kararına tepkiler sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, SÖZCÜ TV'ye Köseler'in son durumuna ilişkin bilgi verdi. Başarır şöyle konuştu:

"Gece yarısı 4.00'da almak.. Bu bir hastalık. Alaattin Köseler, deden beri Beykoz'da oturuyor. Sabaha karşı adamı evden almak nedir yahu? Türkiye olağanüstü bir dönem yaşıyor. Beykoz Beşiktaş'ta tam bir hukuksuzluk hali var. Belediye başkanlarımızın hukuki güvencesi kalmamış durumda. Aydın milletvekilimiz ile ayaktaydık o saatte. O haberi duydum ve şoke oldum.

"BAŞKANIMIZ NEZARETHANEDE"

İmamoğlu, bugün parti meclisimizi ziyaret edecek. Toplantımızdan çıkar çıkmaz İstanbul'a gideceğiz. Daha ifadesi dahi alınmamış. Şu an kendisi nezarethanede. Çünkü polis memurları bile mesaiye başlamamış. Daha savcı bile makamında değil.

Bu çok çirkin bir yöntem. İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri, Sayıştay.. pek çok dosya koyduk. Ne zaman ihalede yolsuzluk yapmak gündeme geldi. Öğleden sonra bile insanlar gözaltına alınmadı. Burada hukuk yok. "