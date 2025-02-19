31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimler öncesinde Adana’nın merkez ilçelerinden Seyhan ve Çukurova’da yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanları parti değiştirmişler bu arada da iş yerinde örgütlü sendikalarla astronomik nitelikli zamlara imza atmışlardı.

Yerel seçimlerden önce yeniden aday gösterilmeyen ve ardından her ikisi de İYİ Parti’ye geçen Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyede görevli işçilerle yüzde 140’lara varan toplu iş sözleşmesi zammı imzalamış, bu zamla birlikte en düşük işçi maaşları o zamanki asgari ücretin iki katından fazla bir rakam olan 47 bin TL seviyesine yükselmişti. İşçi maaşları, kimi birimlerde çalışanların maaşlarını 65 bin TL düzeyine gelecek kadar zamlanmıştı.

Seçimlerden sonra borçları nedeniyle makam odasındaki eşyaları haciz edilen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, belediye binası önünde yaptığı açıklamada; yerel seçimin ardından göreve başladığında, kurumun 2 milyar 467 milyon lira borcunun olduğunu öğrendiğini belirtti.

Bütçeyi düzeltmek için 9 aydır mücadele verdiklerini dile getiren Tekin, şöyle konuştu: "Belediyemizde aday gösterilmeyince başka partiye geçen, belediyenin tüm olanaklarını seçimlerde kullanan, hatta öylesine aşırıya giden ve Birleşmiş Milletlerden gelen yardım kolilerinin üzerindeki etiketleri de çıkarıp seçim yardımı olarak dağıtan önceki dönem belediye başkanı hakkında şu anda savcılıktaki takip devam ediyor. Böyle bir yönetimin belediyeye bıraktığı borçla karşı karşıya kaldık."

Tekin, belediye ve iştiraklerinin vergi borçlarının biriktiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesinde yardım kolilerinin üzerindeki amblemleri çıkarıp kendi seçim propagandası amblemlerini yapıştıran o zihniyet seçime 1 ay kala bir toplu iş sözleşmesi yaptı. O sözleşmeyle hiç olmayacak şekilde tavan ücretlerde yüzde 140lara varan artış oldu. Bu artışla hem Seyhan hem de Çukurova belediyelerinde mali disiplin ve denge altüst olmuş durumda. Aylardır bununla başa çıkmaya çalışıyorduk." Mevcut bütçeyle belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığını kaydeden Tekin, son toplu iş sözleşmesinin günün şartlarına uyarlanması için dava açtıklarını söyledi. Tekin, borçlar nedeniyle makam odasındaki eşyanın haczedilmesine ilişkin, "Bu haciz, sizlerle oldukça Seyhanlıya hizmet vermemizi asla engelleyemez." dedi.

Öte yandan geçmişte yapılan zamlar CHP’li yeni belediye yönetimleri ile yeni dönemde yapılacak zamları, önceki toplu sözleşmeyi örnek göstererek tekrarlamak isteyen sendikalar arasında krize yol açtı. CHP genel merkezinin de Seyhan ve Çukurova belediyelerinde işçi ücretlerine geçmiş dönemde yapılan yüksek orandaki zamların yarattığı olumsuz durum nedeniyle, “çözüm amaçlı” olarak konuya el attığı belirtildi.