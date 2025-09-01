CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım daha yaptı.

Yavuzyılmaz, yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu iddia edilen "ilk mal varlığı bildirimi"ne yer verdi.

Yavuzyılmaz, 15 Nisan 1994'e ait belgeyi paylaşarak şu notu düştü:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar ki, ilk ve ‘doğru olan tek' mal varlığı belgesine ulaştık! Yıl 1994, yolun henüz başındayken…"

Söz konusu belgede taşınmazların yanı sıra ziynet eşyaları ve şirket ortaklığı gibi ayrıntılar yer aldığı görüldü

Taşınmazlar:

Arsa – İstanbul, Bolluca Köyü

Yüz ölçümü: 361 m²

Değeri: 168.000.000 TL

Tarla – Rize, Günguy

Yüz ölçümü: 2.000 m²

Değeri: 500.000.000 TL

Arsa – İstanbul, Kulaksız Mah., Beyoğlu

Yüz ölçümü: 65 m²

Değeri: 200.000.000 TL

Daire – İstanbul, Maltepe

Yüz ölçümü: 110 m²

Değeri: 500.000.000 TL

Taşınırlar: