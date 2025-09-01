CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım daha yaptı.
Yavuzyılmaz, yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu iddia edilen "ilk mal varlığı bildirimi"ne yer verdi.
Yavuzyılmaz, 15 Nisan 1994'e ait belgeyi paylaşarak şu notu düştü:
"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar ki, ilk ve ‘doğru olan tek' mal varlığı belgesine ulaştık! Yıl 1994, yolun henüz başındayken…"
Söz konusu belgede taşınmazların yanı sıra ziynet eşyaları ve şirket ortaklığı gibi ayrıntılar yer aldığı görüldü
Taşınmazlar:
Arsa – İstanbul, Bolluca Köyü
- Yüz ölçümü: 361 m²
- Değeri: 168.000.000 TL
Tarla – Rize, Günguy
- Yüz ölçümü: 2.000 m²
- Değeri: 500.000.000 TL
Arsa – İstanbul, Kulaksız Mah., Beyoğlu
- Yüz ölçümü: 65 m²
- Değeri: 200.000.000 TL
Daire – İstanbul, Maltepe
- Yüz ölçümü: 110 m²
- Değeri: 500.000.000 TL
Taşınırlar:
- Altın bilezik – Eşine ait, 10 adet → 50.000.000 TL
- Beşibiryerde – Eşine ait, 1 adet → 50.000.000 TL
- Alman Markı – Kendisine ait, 100.000 DM → 2.100.000.000 TL
- Amerikan Doları – Kendisine ait, 50.000 $ → 1.600.000.000 TL
- Burak Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. – Kendisine ait hisseler