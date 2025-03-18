CHP lideri Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde Cihan Harbi'nin seyrini değiştirip #ÇanakkaleGeçilmez sözünü tarihe yazmış destanın adıdır Çanakkale" ifadelerini kullandı.
Özel ayrıca şunları kaydetti:
"#18MartCanakkaleZaferi'nin 110'uncu yılında topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."
Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde Cihan Harbi'nin seyrini değiştirip #ÇanakkaleGeçilmez sözünü tarihe yazmış destanın adıdır Çanakkale.#18MartCanakkaleZaferi'nin 110'uncu yılında topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. pic.twitter.com/XKdHPs39FX— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 18, 2025