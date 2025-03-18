CHP lideri Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde Cihan Harbi'nin seyrini değiştirip #ÇanakkaleGeçilmez sözünü tarihe yazmış destanın adıdır Çanakkale" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca şunları kaydetti:

"#18MartCanakkaleZaferi'nin 110'uncu yılında topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

 