Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasına yönelik eylemler devam ederken Saraçhane'de polisin sert müdahalesinden de görüntüler geliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Dün belediye binasına giren vatandaşlarımızı korumaya aldık. Bir kısım vatandaşımız ve polis de camiye girdi. Bir tahribat söz konusu olmuş. İBB Miras ekiplerimiz zaten bununla ilgileniyor.

Biz bütün eylemcilerimizi uyarıyoruz. Bu kasten yapılmış yaptırılmıştır. Tarihi dokuların zarar görmesi polisin onları oraya sıkıştırmasıyla alakalıdır. İBB Miras bunu takip ediyor. Ramazan günü kul hakkı yendi bu ülkede. Duvara o yapıldı, camide şu içildi iddialarına inanmayınız.

Bugün Ekrem bey de Özgür bey de çağrı yaptı. Biz Saraçhane'de olacağız. Biz orada olacağımızı belirttik Vali beye. Oraya iftar çağrısı yapan gruplarla bizim direniş gösteren ekiplerimizin çatışmaması için tedbir alınması gerektiğini konuştuk. "