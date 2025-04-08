CHP, Gaziantep'te 30 yıl sonra bir ilki başarmış, yaklaşık 900 bin nüfuslu Türkiye’nin en büyük 6. İlçesi olan Şehitkamil Belediyesi'ni kazanmıştı.

Yılmaz, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 39.67 ile en yakın rakibi AKP'li Muhammet Rıdvan Fadıloğlu'na 46 bin 863 oy ile fark atmıştı.

e-devlet üzerinden partisinden istifa ettiği söylenen Yılmaz, bağımsız mı yola devam edecek yoksa başka bir partiye mi geçecek henüz belli değil.

CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYONA SESSİZ KALMIŞTI

Yılmaz, Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li belediye başkanlarına yapılan operasyonlara sessiz kalmıştı. İstifa etmesinin ardından Gaziantep'te oy veren vatandaşlar Yılmaz'ı protesto etti.