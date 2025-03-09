Çin İnsan Kaynakları Bakanı Pazar günü yaptığı açıklamada, dış çevrenin daha karmaşık ve zorlu hale gelebileceği göz önüne alındığında, istihdamı desteklemek için kaynakları ve fonları artıracağını ve üniversite mezunlarının iş bulmasına yardımcı olmak için yeni politikalar açıklayacağını söyledi.

Çin Ekonomi Bakanı Wang Xiaoping, Çin'in 2025 yılında istihdamı istikrara kavuşturup genişletmek konusunda zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu yılki istihdamın genel olarak istikrarlı olacağını tahmin ettiğini söyledi.