Çin devlet medyası, Pazar günü yaptığı açıklamada, önemli bir kırsal politika belgesine atıfta bulunarak, Çin'in kırsal reformları daha da derinleştireceğini ve kırsal canlanmayı ilerleteceğini bildirdi. Bu gelişme, Pekin'in ABD'nin tarım ticaretini etkileyen tarifeler, ekonomik yavaşlama ve iklim değişikliği tehditleri arasında gıda güvenliğini güçlendirme çabalarını artırdığını gösteriyor.

Çin Devlet Haber Ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin'in kabinesi Devlet Konseyi, "1 numaralı belge" olarak bilinen yıllık kırsal politika planında, başlıca tahıl üretim bölgelerine yönelik ödül ve sübvansiyon sistemlerini iyileştirme, biyoteknolojik tarımın endüstriyelleşmesini teşvik etme gibi önlemlerin yer aldığı planları özetledi.