Çorum Valisi Ali Çalgan, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolunun ulaşıma kapandığını ve İl Özel İdaresi ekiplerinin acil müdahale gerektiren noktalarda çalışmalarına başladığını duyurdu. Çalgan, Anadolu Ajansı (AA) Çorum Bürosu’na yaptığı açıklamada, karla mücadeleye yönelik başlatılan yoğun çalışmaları aktardı.

Vali Çalgan, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi tarafından 25 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, 7 lastik tekerlekli kanal kazıcı kepçe, 6 lastik tekerlekli yükleyici kepçe, 3 dozer, kar makinesi ve 80 personelle 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, YEDAŞ, jandarma ve karayolları ile koordine içinde ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Şu an için 150 köy yolumuz kapalı durumda. Yağış devam ettiği sürece acil sağlık vakaları, cenaze hizmetleri ve elektrik kesintileri gibi acil durumlara müdahale edilmektedir." dedi.

Karla mücadele çalışmalarının, kar yağışının durmasının ardından daha geniş bir şekilde devam edeceğini belirten Vali Çalgan, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Seyahat ederken araçlarda kış şartlarına uygun kar lastiği, zincir, çekme halatı gibi teçhizat bulundurmalarının önemine dikkat çeken Çalgan, "Meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Vali Çalgan, karla mücadele çalışmalarıyla ilgili taleplerin "222 1 222" numaralı Kar Mücadele Hattı’na yapılabileceğini de sözlerine ekledi.