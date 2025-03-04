Çorum'da akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.
Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de akrabalar Müslüm A. ile Mesut H. çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Müslüm A. ve kavgayı ayırmaya çalışan eşi İlknur A, bıçakla ellerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.