Bir zamanlar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazanan, ülkemizi Avrupa’da temsil eden Akhisarspor artık sadece altyapıda boy gösteriyor. 7 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele eden, 2018'de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanarak tarih yazıp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ülkemizi temsil eden Akhisarspor, artık liglere katılamıyor.

2018-2019 sezonunda düştükten sonra mali sıkıntılarını aşamayan, transfer yasakları yüzünden kadrosunu takviye edemeyince 5 yıl içinde amatöre gerileyen Akhisarspor artık yalnız altyapılarda mücadele ediyor.

TAKIM KURAMADI

Bölgesel Amatör Lig'de takım kuramayan yeşil-siyahlı ekip Kasım 2024'te ligden çekildi. Bu sezon Manisa Süper Amatör Lig'e de katılmayan Akhisarspor'un yalnız U14 ve U16 takımları bulunuyor. Daha önce adı Manisa Spor 1965 olan kulüp, bu sezon Akhisar 45 Futbol Spor Kulübü adını alarak ilçeyi Bölgesel Amatör Lig'de temsil ediyor.

İNTERNET SİTESİ SATIŞA ÇIKTI

Akhisarspor'un, "AkhisarSpor.com" adlı alan adı internet üzerinden 6 Dolar karşılığı satışta. Kulübün eski sitesinin adı bir domain sitesinde satılıyor. Akhisarspor adına açılmış, "akhisarspor.net" adresli bir internet sitesi de bulunuyor.