Hazırlanan iddianamede, Casperlar çetesinin çok sayıda silahlı eyleme karıştığı, SIG Sauer, Glock ve XD Elite tabancalar ile AK-47 ve MP5 tüfekler kullandığı belirtildi.

ROKETATARLA TEHDİT

En dikkat çekici unsur ise bir örgüt üyesinin haraç için tehdit ettiği kişiye gönderdiği fotoğrafta roketatarın da yer alması oldu.

Savcılık, örgütün silah temininde zorluk yaşamadığı değerlendirmesine yer verdi.

Örgütün ağırlıklı olarak Bahçelievler Şirinevler, Küçükçekmece ve Bağcılar’da faaliyet gösterdiği, ancak eylemlerin Beykoz ve Beşiktaş gibi ilçelere ve farklı illere yayıldığı vurgulandı. Maraş’ta işlenen bir cinayet de iddianamede yer aldı. Bazı şüphelilerin Çanakkale, Kütahya, Diyarbakır ve Muğla gibi illerden iş vaadiyle İstanbul’a getirildiği, örgütün özellikle işsiz, paraya ihtiyacı olan gençleri ve cezaevinden çıkan kişileri barınma ve para karşılığında eylemlerde kullandığı tespit edildi.

GPRS CİHAZIYLA HÜCRE EVİ TESPİT EDİLDİ

İddianamede, Casperlar’ın Çirkinler ve Ayaz Kardeşler çeteleriyle ortak hareket ettiği, tehditlerde kendilerini bu isimlerle tanıttıkları kaydedildi. Örgütün kadın ve kız çocuklarını da eylemlerde kullandığı, bazı kadın üyelerin rakip çetelerle temas kurarak üzerlerine yerleştirilen GPRS cihazlarıyla hücre evlerinin tespit edilmesini sağladığı belirtildi.

KAPIYI AÇIK BIRAKTI, SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

İddianamede örnek olarak Daltonlar üyesi O.S. ile yakınlık kuran kız çocuğu üye A.A.’nın bir hücre evine gönderildiği, evden ayrılırken kapıyı açık bıraktığı, Casperlar üyelerinin de eve girip silahlı saldırı yaptığı bilgisine yer verildi.

KIZ TETİKÇİLER DE VAR

BirGün'den Ayça Söylemez'in haberine öge ayrıca suça sürüklenen kız çocuklarının pankartlı tehditler, keşif ve cinayetlerde rol aldığı, Ahmet Cangi’nin 22 Ocak 2025’te öldürülmesinin de bu çatışmaların bir parçası olduğu iddianamede yer aldı.

İddianamede yer alan Ö.K.’nin savunmasından: “Casperlar grubundan olan ve mahalleden tanıdığı Ahmet Cangi'nin kendisine Daltonlar suç örgütüne gözdağı vermek amacı ile pankart açacaklarını söylediğini, pankartta ‘Bu mahalleye Daltonlar ve yandaşları giremez, giren bedelini en ağır şekilde öder - Casperlar’ şeklinde yazının bulunduğunu, pankartın etrafında kalabalık gözükmek amacı ile kendisinin de fotoğrafa girdiğini, fotoğraf sırasında maske taktıklarını, fotoğrafı örgütün sosyal medyada paylaştığını, Ahmet Cangi'nin yaklaşık 1 ay önce Deren Su isimli kız tarafından Daltonlar isimli örgütün yönlendirmesi sonucunda öldürüldüğünü, Deren Su isimli kişinin söz konusu iş için 1,5 milyon para aldığını duyduğunu, Ahmet Cangi'nin öldürülmesi nedeni ile taziye mesajı yayınladığını…”

Yapılan araştırmada, Casperlar üyelerinden Ahmet Cangi’nin 22 Ocak 2025’te Soğanlı Mahallesi, Setüstü Sokak üzerinde öldürüldüğü tespit ediliyor.