Görevden alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Perşembe günü ilk kez başkent Seul'da darbe suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Başkanlığı esnasında tutuklanan ilk Güney Kore Başkanı olan Yoon, geçen ay savcılar tarafından Aralık ayında ilan ettiği kısa süreli sıkıyönetim nedeniyle darbe girişimiyle suçlandı.

Adalet Bakanlığı’na ait bir konvoy, tutuklu bulunduğu Seul Gözaltı Merkezi’nden Yoon’u mahkemeye götürdü. Mahkeme binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Savcılar, davanın ciddiyeti göz önünde bulundurularak hızlı bir yargılama süreci talep etti. Ancak Yoon’un avukatları, dava kayıtlarını incelemek için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.

ONLARCA YIL HAPİSLE KARŞI KARŞIYA

Savunma avukatlarından biri, Yoon’un amacının ülkeyi felç etmek olmadığını söyleyerek, sıkıyönetim kararının "büyük muhalefet partisinin yasama diktatörlüğünü halka anlatmak" amacı taşıdığını savundu.

Yoon’un aldığı askeri sıkı yönetim kararı, "ülkeyi Kuzey Kore'nin etkisinden arındırmak için" siyasi ve parlamenter faaliyetleri yasaklamayı ve medyayı kontrol altına almayı hedefliyordu. Mahkeme, suçlu bulunması halinde Yoon’un onyılları bulan bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

Sıkıyönetim kararı, ülkenin en büyük ekonomik ve siyasi krizlerinden birini tetikledi. Güney Kore’nin en büyük ticaret ortaklarından ve en güçlü müttefiklerinden biri olan ABD ile olan ilişkileri de belirsizliğe sürüklendi.

Aynı süreçte Başbakan Han Duck-soo da görevden uzaklaştırıldı ve üst düzey askeri yetkililer, olaya karıştıkları gerekçesiyle yargılanmaya başlandı.

Yoon’un avukatları, gözaltının iptali için mahkemeye başvurdu ve soruşturmanın hukuka aykırı yürütüldüğünü, Yoon’un delilleri karartma riski taşımadığını öne sürdü.

Mahkemenin gözaltı kararına ne zaman hükmedeceği belirsizliğini korurken, ceza davasının bir sonraki duruşmasının 24 Mart'ta yapılacağı açıklandı.

AZLEDİLECEK Mİ?

Ceza davasının ardından Yoon, Perşembe günü öğleden sonra Anayasa Mahkemesi'ndeki azil davasına da katıldı. Mahkeme, devlet başkanının görevden tamamen alınıp alınmayacağına karar verecek.

Tanık olarak ifade veren ve kendisi de azledilen Başbakan Han Duck-soo, ülkedeki siyasi krizin halk üzerinde yarattığı etkiden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“Olağanüstü sıkıyönetim sürecinde ve sonrasında halkımızın hissettiği umutsuzluk nedeniyle büyük bir sorumluluk hissediyorum” diyen Han, bu sürecin adil ve mantıklı bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Yoon ve avukatları, sıkıyönetimin tam anlamıyla uygulanmasının amaçlanmadığını, bunun yalnızca siyasi çıkmazı sona erdirmek için bir uyarı niteliğinde olduğunu öne sürdü. Mahkeme Yoon'un görevden alınmasına karar verirse, 60 gün içinde yeni bir başkanlık seçimi yapılması gerekecek.