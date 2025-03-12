DEM Parti EŞ Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ve Saruhan Oruç'tan oluşan DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından başlattıkları ikinci siyasi partiler turunda bugün de üç partiyi ziyaret edecek.

Dün EMEK Partisi, CHP DEVA Partisi'ni ziyaret eden heyet bugün de bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek.

DEM Parti AKP ve MHP ise 17 Mart Pazartesi Günü ziyaret edecek. İki ziyarette de genel başkanlar Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin yer alması beklenmiyor.