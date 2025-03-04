Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’ye “Meteor satışının engellenmesi“ amacıyla çıktığı yolda çaldığı kapılarda umduğunu bulamadı.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’ye yaptığı ziyarette, Türkiye’ye Meteor füzesi satışı konusunu gündeme getirmişti, ancak Dendias’ın beklediği gelişme gerçekleşmedi.

TÜRKİYE METEOR FÜZELERİNİ NATO ÜLKESİNE KARŞI KULLANMAYACAK

Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Londra’da yaptığı temaslardan çıkan sonuç Atina kulislerinden de edinilen bilgilere göre, iyileştirmenin konusu füzelerin bir NATO müttefikine karşı kullanılmasını engelleyecek bir maddenin varlığı olduğu ileri sürülüyor. Yani, Türkiye bu Meteor füzelerine sahip olsa da bunları bir NATO ülkesine (bu durumda Yunanistan) karşı kullanamayacak.

İngilizlerden bu cevabı alan Nikos Dendias, gittiği her ülkede ve katıldığı her ortamda dile getirdiği üzere, Türkiye’nin Yunanistan için potansiyel bir tehdit oluşturduğuna burada da işaret ederek, dolaylı olarak Meteor füzelerinin gelecekteki alıcılarının (Türkiye) bunları müttefik ülkelere karşı kullanmasını genel olarak engelleyecek bir maddenin yasaya eklenmesi çağrısında bulunduğu Atina kaynaklarınca doğrulandı.

DENDİAS’IN FRANSIZLARA BASKISIDA SONUÇ VERMEDİ

Londra’dan sonra rotasını Fransa’ya çeviren Dendias, Fransa’dan alınan 24 adet Rafale savaş uçağı ve Fransa’nın Lorient kentinde bulunan tersanelerde inşası devam eden 3+1 adet Belharra fırkateynlerini Fransızlara karşı baskı kurmak için kullanmaya kalkması da sonuç vermedi. Bakan Dendias Fransızlara, “bundan sonra Fransız silahlarını envanterimize katmakta çekimser davranmayı düşünüyoruz” demesi dahi Fransa’nın Meteor konusunda taraf tutmasını veya veto hakkını kullanmasını sağlamadı.

Bakan Dendias’ın ekibinde yer alan diplomat ve askeri yetkililerin, İngiltere’nin Yunanistan’a kıyasla Türkiye ile çok daha fazla ekonomik çıkarı olduğunu Bakan Dendias’ın bildiği için şaşırmadığını belirtiyor.

NATO GÜNEYDOĞUDA YUNANİSTAN’DAN ÇOK TÜRKİYE’YE GÜVENİYOR

Savunma Bakanı Dendias, İngiltere’de gerçekleştirdiği temaslarda, Yunanistan’ın NATO’nun Güneydoğu kanadındaki istikrar sağlayıcı rolüne vurgu yaptı. Ve bu istikrarı bozmak isteyenin Yunanistan değil, Türkiye’nin olduğuna işaret ettiği Atina kaynakları tarafından doğrulanıyor.

Yunanistan medyasında yer alan haberde Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde de şimdiki Savunma Bakanı pozisyonunda da Türkiye’nin önüne engel koymaya kalkması ve bu yönde hareket etmesinin bir işe yaramadığı Atina’da değişik birimlerde de açıkça görülmeye başladığı ve bir nevi hayal kırıklığı yarattığına vurgu yapılıyor.

DENDİAS İSRAİL KARTINI KULLANMAYA HAZIRLANIYOR

“Sert diplomasi” tavırlarıyla bilinen Dendias’ın, önce Fransa ve sonra da İngiltere’den aldığı cevaplar sonucu, bundan sonra Türkiye’ye karşı kullanacağı kartlarından biri de ABD’nin yanı sıra “İsrail kartı” olduğu kaynaklarca doğrulanıyor.

Bu nedenle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Savunma Bakanı Dendias’ın İsrail ile daha sıklıkla silah sistemleri konusunda masaya oturmasının kaçınılmaz olduğuna işaret ediliyor.

Hali hazırda İsrail ile yapılan bazı silah sistemleri satın alımı konusunda çalışmaların kesintisiz devam ettiği belirtilirken, Kara Kuvvetleri topçu birlikleri personelinin PULS çok namlulu roketatar sistemi üzerinde İsrail’de eğitimlere başladığı da Yunan medyasında yayınlanan haberler arasında yer alıyor.