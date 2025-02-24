Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından iki yıl geçti. Verilen sözler tutulmadı, konutlar tamamlanmadı, yıkım çalışmaları dahi tamamen bitti. 649 bin 632 kişi hâlâ konteynerlerde yaşıyor. İşçiler ise depreme dayanıklı binalar inşa ederken hayatını kaybediyor. Sendika temsilcileri bölgenin patronların insafına terk edildiğini, iş kazalarının kayıtlarının tutulmadığını savundu. Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, “Bölge patronların insafına terk edildi. Hak ihlalleri, iş kazaları açısından işçiler için cehennem gibi. Yeterli ekipman da işçi de yok. Üretim baskısı var. İş kazaları açısından afet bölgesi kapalı bir kutu gibi” ifadeleri kullandı.

‘KANUN HİÇE SAYILIYOR’

“Çalışanların çoğuna iş güvenliği eğitimi verilmiyor. Uzuv kayıpları ile sonuçlanan kazalar giderek artıyor. Kaza kayıtları genellikle tutulmuyor” açıklamasını yapan Karabulut, “Yüksekten düşme ve vinç kazaları sonucu yaşanan kazalar artıyor. Çünkü atıl vinçleri piyasaya sürdüler. İş kanunları hiçe sayılıyor. Deprem bölgesinde en az 169 işçi hayatını kaybetti. Kazalara, iş kaynaklı ölümlere ulaşabilmek samanlıkta iğne aramak gibi” diye konuştu. Toplu İş Makinaları ve İş Kamyonları Operatörleri Sendikası Başkanı Ahmet Sert de bölgede bazı yıkım işlerine belgesiz işçilerin gönderildiğini ve bu işlerde hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiğini aktardı. “Operatörler basit nedenlerden dolayı kaza ve ölümlerle karşı karşıya kalıyor” açıklamasını yapan Sert, “Tedbirler yetersiz. Kanunlara uymayanlar için caydırıcı yaptırımlar yok. Deprem bölgesinde TOKİ projelerinde çok fazla iş kazası yaşanıyor. Kazalarla ilgili şikayetler karşılık görmüyor” dedi.

Şantiyeler denetlenmeli

Deprem bölgesinde kule vinçlerin kurulum işleminin dahi yetkili servislerce yapılmadığını söyleyen Ahmet Sert, “Avrupa’da hurda olan makine bizde kullanılıyor. Bölgedeki ihmalleri yetkili birimlere ilettiğimizde sorunların çözülmesi çok uzun zaman alıyor. Adıyaman’da Kasım 2024’te 85 gün arayla kule vinç devrildi. Ölümlü kazalar oldu. Kule vinçlerde kurulum hataları vardı. Şikayetlerimizi ilettik, süreç halen devam ediyor” diye konuştu. Bölgedeki şantiye denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Sert, “Acil müdahale amaçlı uygulamalar artık devreye alınmalı” dedi.

‘Bölgede yönetmelikler adeta askıya alındı’

“Bölgede ‘bina yıkım müteahhitlerinin sınıflandırılması yönetmeliği’, ‘bina yıkım yönetmeliği’ adeta askıya alındı, kazalar arttı” ifadelerini kullanan Ahmet Sert, “Üretim baskısı, aceleci davranılması yönetmeliklere uyulmamasına gerekçe olamaz” dedi. Sert, ancak bazı şirketlerin operatörlük belgesi olmadan işçi çalıştırdığını belirtti. Sert, bölgede 50’ye yakın operatörün hayatını kaybettiğini aktardı. Sert, “Kanuna uyulmuyor, hafta sonu dahil çalışma kazaları artırıyor” dedi.