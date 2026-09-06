S&P Dow Jones Indices tarafından yapılan basın açıklamasına göre, ABD pazarının önde gelen dev şirketlerini bir araya getiren S&P 100 endeksinde güncellemeye gidildi.

Farklı sektörlerden yüksek stabiliteye sahip 100 büyük "blue-chip" şirketini kapsayan endekste, yaklaşık 18 yıldır bulunan Nike yer almayacak. Büyüklük ve finansal duruş kriterlerindeki değişimlerin ardından alınan bu karar, 21 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

FİNANSAL PERFORMANS VE REKABET BASINCI

Hisselerindeki sert düşüşle dikkat çeken şirketin piyasa değeri, süreç içerisinde yaşanan 220 milyar dolarlık kayıpla birlikte yaklaşık 57 milyar dolar seviyesine geriledi. 2026 mali yılında yıllık bazda yüzde 2 düşüşle 46,4 milyar dolar gelir bildiren Nike, Çin pazarında ise yüzde 11'lik bir gelir kaybı yaşadı.

Şirketin gerilemesinde, kanal ilişkilerine zarar veren agresif doğrudan tüketiciye satış stratejisi, ürün inovasyonundaki yavaşlama, marka prestijindeki aşınma ve Anta, Li-Ning ile HOKA gibi rakiplerin artan baskısı temel etkenler olarak öne çıktı.

ENDEKSTEKİ DEĞİŞİMLER VE PİYASA ETKİSİ

S&P'nin standart yeniden yapılanma süreci kapsamında Nike ile birlikte Honeywell Aerospace, Simon Property Group ve Colgate-Palmolive de S&P 100 listesinden çıkarılan diğer şirketler oldu. Endekse yeni dahil edilen isimler ise Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks ve Sandisk olarak sıralandı.

Yaşanan bu gelişme Nike'ın New York Borsası'ndan (NYSE) çıkarılması anlamına gelmiyor; şirket S&P 500 endeksinde işlem görmeye devam edecek.

Ancak endeksi takip eden fonların kurallar gereği ellerindeki Nike hisselerini azaltması gerekeceğinden, hisse üzerinde kısa vadeli bir satış baskısı oluşması bekleniyor. Son 12 ayda yüzde 48'den fazla, yalnızca son altı ayda ise yaklaşık yüzde 33 değer kaybeden şirket hisseleri, Cuma gününü yüzde 1'e yakın düşüşle 38,40 dolar seviyesinde tamamladı.