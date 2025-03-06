Nutria kemirgenleri olarak bilinen devasa fareler Güney Amerika'yı istila etti. Sulak alanlar başta olmak üzere her şeyi tahrip eden bu canlıların tüberküloz ve septisemi gibi hastalıları da taşıyor. Hızla çoğalan bu türler ekosistemi de tehdit etmeye başladı.

ŞEHİRLERE KABU GİBİ ÇÖKTÜLER

Şehirlere adeta kabus gibi çöken bu kemirgenler içinse yetkililer çağrıda bulundu. Bu türlerin özellikle Louisiana, Kaliforniya, Florida ve New York gibi eyaletlerde hızla yayıldığını belittiler. Nutria, büyük turuncu dişleri ve uzun yuvarlak kuyruklarıyla tanınıyor, 20 kiloya kadar büyüyebiliyor.

KÜRT TİCARETİ İÇİN GETİRMİŞLERDİ

Kürk ticareti için 1890’larda getirilen bu kemirgenler, kürk piyasasının çökmesiyle doğaya bırakıldı. Şu anda doğal avcıları bulunmadığından kontrolsüz şekilde üreyerek tarım arazilerine ve su yapılarında ciddi zarara yol açıyorlar.

BİNLERCESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kaliforniya'da yetkililer, binlerce nutrianın öldürüldüğünü duyurdu. Bazı eyaletlerde nutria ithalatı, ticareti ve bulundurulması yasaklandı. Avlanmaları şehir dışında yapılacak. ABD'li yetkililer, istilanın önüne geçmek için halkın daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor.