Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Temmuz 2026 tarihinde paylaştığı güncel tağşiş listesi, et ürünlerinde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Listede en çok dikkat çeken örneklerden biri ise Konya'da hizmet veren Necmettin Erbakan Üniversitesi E Blok Lokanta Kafeterya oldu.

Bakanlığın laboratuvar incelemelerinde, üniversite kafeteryasında satışa sunulan Adana kebapta mevzuata aykırı şekilde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

ÖĞRENCİLERE YEMEKLERİNDE KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Öğrencilere Adana kebap diye verilen yemekte kanatlı eti bulunduğunu ortaya çıktı.

Bir devlet üniversitesinin yemek hizmetinde tağşiş tespit edilmesi, okul yemekhaneleri, öğrenci yurtları ve diğer toplu tüketim alanlarında sunulan gıdaların güvenilirliğini yeniden tartışmaya açtı.