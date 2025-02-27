Eğer tencerenizin dibi yanmış ya da zamanla kararmışsa, sirke ve bulaşık tabletiyle etkili bir temizlik sağlayabilirsiniz. Bu hem yanmış yağ lekelerini hem de inatçı kirleri yumuşatacak. Ve tencereniz eski parlaklığına kavuşacaktır.

İhtiyacınız olan malzemeler şunlar:

Beyaz sirke, 1 adet bulaşık makinesi tableti, Su, Bulaşık süngeri veya tel fırça, Temiz bir bez

Kararmış tencereye sirkeyi dökün. Ve sirkenin içine 1 adet bulaşık makinesi tableti atın. Bu iki karışım tepkimeye girerek köpürmeye başlayacak. Tencereyi ocağa alarak kısık ateşte kaynatın. Bu yaklaşık 10 dakika sürmeli.

Bu karışım sonrasında sünger ve tel fırçayla ovalayın. Eğer lekeler çıkmıyorsa karbonat ekleyin. Son olaraksa ılık suyla durulayın.