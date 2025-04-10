Ali MACİT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İşletme Fakültesi’nden mezun olduğu lisans diploması hakkında, İstanbul Üniversitesi komisyonu ‘iptal’ kararı vermişti. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, bu komisyonun kararına dayanak aldığı ve üç uzmanın imzasını taşıyan “İnceleme Raporu”na ulaştı. Rapora göre İmamoğlu hiç kalmamış, notları yüksek, okul kaydındaki hata da ona ait değil!

8 sayfalık raporun altındaki imza sahiplerinden biri İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu. İkinci imza, akademisyen ve tiyatrocu Doç. Dr. Yasin Çetin’e ait. Çetin eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da sahibi olduğu Medipol Üniversitesi’nde 2022-2024 yılları arasında İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Doktor Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Üniversitenin verdiği bilgiye göre; Yasin Çetin’in konservatuvar bölümünde ‘idari bir görevi’ bulunmuyor. Üçüncü ve son kişi de Onkoloji Uzmanı Teşhis Tedavisi ve Bakım Hizmetleri Sorumlusu Doç. Dr. Şeref Buğra Tunçer. Heyette hukuk fakültesinden kimse yok.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ

Raporda ilginç bilgiler yer alıyor. Öncelikle zamanlama dikkat çekiyor. Buradaki bilgilere göre bu üç kişilik komisyon, görevlendirildikten sonra 5 Mart 2024 tarihi itibariyle bilgi ve belge talep etmeye başladı. Son belge 17 Mart Pazartesi kendilerine ulaştı. Heyet aynı gün rapora son şeklini verdi tamamladı. İlginçtir, bu raporun imzalanmasından bir gün sonra 18 Mart Salı günü İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiği açıklandı, 19 Mart Çarşamba günü de İmamoğlu şafak baskınına gözaltına alındı. Aynı haftanın son gününde, İmamoğlu için ön seçim yapılacaktı.

SÖZCÜ, ÜÇ AKADEMİSYENİN HAZIRLADIĞI İNCELEME RAPORUNA ULAŞTI

İSMİ SADECE BİR YERDE

8 sayfalık raporda İmamoğlu adı bir yerde geçiyor. Başarısız öğrenciler listesinde de ortalaması 2.40’ın altında olanlar arasında da İmamoğlu adı yok. Kaldığı (F aldığı) ders yok. Üstelik Girne Amerikan’da okuyan İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi’nce “Doğu Akdeniz Üniversitesi” mezunu olarak kaydedilmiş. Yani hata kendisinde değil, öğrenci işlerinde. İmamoğlu’nun adının geçtiği yerde şöyle deniyor: “Öğrenci dosyalarında yer alan belgelerden University College of Northern Cyprus adlı kuruluşun öğrencileri olduğu anlaşılan öğrencilerin Ekrem İmamoğlu (Ek-13-45), üniversite yatay geçiş kayıtları yapılırken gerçeğe aykırı şekilde öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kayıt edilmiştir. (Ek-13).”

Herkesi sorumlu tuttular

Raporun 10 maddelik sonuç ve değerlendirme bölümünde ise dönemin üniversite yöneticilerinin tümünün isimleri sayılıyor ve hukuki sorumlulukları olduğu belirtiliyor. Hatta üçüncü maddede, adı tespit edilemeyen öğrenci işleri personelinin de sorumlu olduğu öne sürülüyor. Yapılan yatay geçiş kontenjan artışının hukuksuz olduğu dile getiriliyor. Sonraki maddelerde pek çok açıdan bazı öğrencilerin yatay geçiş taleplerinin mevzuata aykırı olarak kabul edildiği tespit edilmiştir” deniliyor. Ve son olarak 10’uncu maddede, şöyle deniliyor:

“1990 yılında İ.Ü. İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yapan tüm öğrencilerin geldikleri eğitim kurumlarının eşdeğerlikleri araştırılarak işlem yapılması uygun olacaktır.”

AYNI GÜN KARAR

Rapor böyle iken, adı bir kez geçen Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının, bu raporun hazırlandığı günden bir gün sonra hangi ifadelere dayanılarak iptal edildiği anlaşılamadı.