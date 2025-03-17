Macaristan kökenli 31 yaşındaki Londralı çiçekçi Lajos Csendes, dişçiye gitme korkusu nedeniyle tam yedi yıl boyunca diş muayenelerini ihmal etti. Bu süreçte yalnızca ön dişleri ve yirmilik dişleri sağlam kalırken diğer dişleri zamanla döküldü.

Diş hekimleri düzenli kontrollerin bu tip sorunların önüne geçebileceğini vurgularken, genetik faktörlerin de etkili olabileceğini belirttiler. Csendes'in kız kardeşi de benzer diş problemleriyle mücadele ediyor ancak 2024 yılında yaşadığı şiddetli bir enfeksiyon onun için sürecin dönüm noktası oldu. Kan dolaşımına yayılan enfeksiyonun kalbine sıçrama riski, onu diş hekimine başvurmaya mecbur bıraktı.

ÖZEL KLİNİKLER VE 2.5 YILLIK TEDAVİ SÜRECİ

Dişçi korkusu olan hastalara özel tedavi sunan Macaristan'daki bir klinikte çözüm aramaya karar veren Csendes, burada geçirdiği ilk muayene sonrası tedavi sürecine başladı. Tedavi planı kapsamında diş kökleri çıkarılacak, üst ve alt çenesine metal vidalar yerleştirilecek ve çene hattı yeniden yapılandırılacak. Yaklaşık 2.5 yıl sürecek olan bu süreçte Csendes tamamen yeni seramik dişlere kavuşacak.

Csendes, yıllardır diş kaybının özgüvenini olumsuz etkilediğini belirterek şu sözleri dile getirdi: "İnsanların beni yargıladığını biliyorum. Sosyal etkileşimlerden kaçındıklarını hissediyorum. Tedavi tamamlandığında hayatımın tamamen değişeceğine inanıyorum."