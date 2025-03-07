Boston’da bulunan Tufts Üniversitesi’nden Dr. Pam Yelick, bu tür biyomühendislik çalışmalarının, 20 yıl içinde insanlarda da uygulanabilir olacağını ifade etti. Dr. Yelick, Amerikan Bilim İlerlemesi Derneği'nin yıllık konferansında açıklama yaparken, "İnsan dişlerini yeniden oluşturabileceğimize inanıyorum. Bu başarıyı benim ömrümde göreceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

DŞ BENZERİ DOKULARIN OLUŞMASINI SAĞLADILAR

Dr. Yelick ve ekibinin yaptığı çalışmada, insan yirmilik dişlerinden alınan kök hücreler, domuzlardan alınan epitel hücrelerle birleşerek bir iskeleye yerleştirildi ve ardından mini domuzlarının ağızlarına yerleştirildi. Bu süreç, 2 ila 4 ay içinde diş benzeri dokuların oluşmasını sağlarken, araştırmacılar bu gelişmenin sentetik titanyum implantlara göre önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bu araştırma, insanların yaşlanırken kaybettiği doğal dişlerin yerine, biyomühendislik yoluyla doğal dişlerin yeniden yetiştirilmesi konusunda büyük bir potansiyel sunuyor. Son yapılan bir ankete göre, 75 yaşına gelindiğinde insanların çoğunun yalnızca yarısının doğal dişlerini koruyabildiğini ortaya koydu.

DİŞİN CANLI KALMASINI SAĞLIYOR

Dr. Yelick, laboratuvarda üretilen dişlerin sinirleri ve kan damarlarını içerdiği için daha doğal hissedeceğini belirtti. Aynı zamanda RegendoDent adında bir şirket kurarak, doğal diş pulpası üretmeye yönelik yeni projeler üzerinde çalışıyor. Şirket, diş hekimlerinin kök kanallarına yerleştirilebilecek doğal diş pulpası olan RegendoGel'i geliştirdi. Bu yenilik, dişin canlı kalmasını sağlayarak hasarlı dişlerin kötüleşmesini önlemeyi amaçlıyor.

Dr. Yelick, "Isırmanıza uygun şekilde bir taç takabileceğimiz diş kökleri üretmeyi umuyoruz. Bu dişler, çürüklere ve diş eti hastalıklarına karşı dirençli olabilir, böylece hem fonksiyonel hem de terapötik özelliklere sahip olurlar" dedi.