DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından aylık olarak hazırlanan 'Ücret Kayıpları İzleme Raporu' yayımlandı.

Yayımlanan raporda, işçiler, memurlar ve emeklilerin ücret, maaş ve aylıklarındaki enflasyon ve kesintiler nedeniyle yaşanan kayıpların boyutlarına yer verildi. Rapora göre, 2025’in ilk iki ayında enflasyonun emek gelirlerine faturası en az 101 milyar 198 milyon TL oldu.

ASGARİ ÜCRET 2 AYDA BİN 640 TL ERİDİ

Asgari ücret ocak ve şubat aylarında enflasyon karşısında bin 640 TL eridi. Asgari ücretin ocak ve şubat aylarındaki kesinti ve enflasyon kaybı 5 bin 541 TL oldu. Asgari ücretin 1,5 katı düzeyindeki ücretin 4’te 1’i daha işçinin cebine girmeden vergi, kesinti ve enflasyona gitti. Asgari ücretin üç katı ücreti olan bir çalışanın ocak ve şubat aylarında enflasyon kaybı 4 bin 399 TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Mart ayına ilişkin raporda, Ocak ve Şubat 2025’te yaşanan birikimli kayıplar ele alındı. 2025 yılı Ocak ve Şubat aylarında TÜİK tarafından açıklanan yüzde 7,42’lik iki aylık resmi enflasyonun iki ayda emek gelirlerinde yarattığı toplam kayıp en az 101 milyar TL oldu. Bu kayıp sonraki aylarda katlanarak artmaya devam edecek.

2025 yılı Ocak ve Şubat aylarında iki aylık resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 55,8 milyar TL olarak hesaplanırken memur maaşlarındaki kayıp 22,6 milyar TL, emekli aylıklarındaki kayıp ise 22,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Emek gelirlerindeki iki aylık toplam kayıp ise en az 101,2 milyar TL olarak hesaplandı.