Kentin 42 yıldır mezarlık ihtiyacını karşılayan Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda çok az alan kalması nedeniyle, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Bağıvar Mahallesi'nde hazırlanan 588 dönümlük alanın ilk etapta 170 dönümü hizmete alınacak. 7 Mart'ta yapılacak ihalenin ardından alanın tamamının etrafı duvarlarla çevrilerek kentin mezarlık sorunu çözülecek.

Kente yaklaşık 70 yıl yetecek olan yeni mezarlık alanında 384 metrekare atölye, 332 metrekare abdesthane, 256 metrekare cenaze namazı alanı, 487 metrekare defin bekleme alanı, 717 metrekare depo ve personel binası, 640 metrekare gasilhane, 512 metrekare idari bina, 256 metrekare mescit, 10 bin 120 metrekare otopark, 3 bin 584 metrekare yapı alanı ve 100 dönüm defin alanı ile çevre düzenlemesi olacak.

HABER SONRASI ALAN TAHSİS EDİLDİ

DHA'nın 27 Eylül 2024'te yaptığı 'Diyarbakır'da 20 günlük mezar yeri kaldı' başlıklı haberini hatırlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, "42 yıllık bir mezarlık alanımız var Yeniköy'de. O dönemde hatırlıyorsanız; bir mezarlık alanının 20 gün kaldığını söylemiştik. Hemen akabinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ait olan 18 dönümlük bir dolum alanı vardı. Orayı da mezarlık alanına çevirdik. Geldiğimiz gün itibarıyla tekrar mezarlık alanında sıkıntı çekiyoruz, ne yazık ki 1,5 aylık süremiz var. Aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Bundan kaynaklı 2023’te döneminde Bağıvar'da 588 dönümlük alanda ot bedeli ödenme koşuluyla burası mezarlık alanı ilan edilmişti. Sizlerin aracılığıyla yaptığımız görüşmede, '20 günlük mezarlık kaldı' haberinden 2 gün sonra mezarlık alanının şu an bulunduğumuz 588 dönümlük alan tahsis edildi" dedi.

'YILLIK ÖLÜM SAYISI 450 İLE 500 ARASINDA'

Vahap Saçaklı, "Yeniköy Asri Mezarlığı'nda 1,5 aylık bir alanımız kaldığı için ilk etapta 170 dönümlük alanı defne hazır hale getirmek istiyoruz. İlk etapta bu alana vatandaşlarımızın aracını rahatça getirebileceği bir otopark, seyyar lavabolar, temiz su ve DİSKİ ile yaptığımız görüşmede kanalizasyon açma işlemleri yapılacak. Bu 1,5 aylık süreçte bunların hazırlığını yapacağız. Kalan diğer alanlarda yapılan ihaleden sonra 588 dönümün hepsini vatandaşımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Şu anda ölüm istatistiklerini hesaplıyoruz. Bunu öncelikle hesaplayıp, ona göre bir rakam söylemek zorundayız. Şu anda Diyarbakır'da günlük ölüm istatistikleri 10-15 arasındadır, yıllık ölüm sayısı 450 ile 500 arasındadır. Arkadaşlarımızla yaptığımız hesaplar ve öngörümüze göre bu alanın Diyarbakır'a 60-70 yıl yeterli olacağı söz konusudur. Bundan kaynaklı hizmet binamızı ve vatandaşlarımızın dinlenebileceği mescit gibi sosyal alanların tümünü burada hayata geçireceğiz. Bir an önce mezarlık alanının hazırlanması için bunu yapıyoruz. İhale süreci sürecektir. 1,5 ay sonra mezarlık alanı kalmayacağı için hızlı bir şekilde burada ilk etap için 170 dönümlük alanı hizmete açacağız. Uzaklık olarak biraz mesafe var ama şu an gelinen yol itibarıyla Bağıvar içerisinden bir yol açılacaksa, daha yakın bir mesafe olacaktır. Mezarlık alanı için de aslında çok uzak da sayılmaz" diye konuştu.

'İLK ETABI BİR AN ÖNCE HİZMEYE AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Projenin hazır olduğu söyleyen Vahap Saçaklı, "Fen İşleri Daire Başkanlığımız projeyi detaylı hazırlamış. Açıkçası kendileriyle bir toplantı yaptık. Yeniköy'deki alanımızda olan eksikliklerin burada olmaması için burada ortak çalışma yürütüldü. Projede kısmi değişiklikler de oldu alan itibarıyla. Burada hizmet binamız olacak, büyük depolarımız söz konusu. Otopark, gasilhanemiz olacak. Gasilhanemiz, orada tek alan içindeyken, buradaki gasilhanemiz kadın ve erkek bölümü giriş çıkışları ayrı olacak. Buradaki alanı bölüm bölüm, etap etap açacağız. İlk etabı da bir an önce hizmete açmayı düşünüyoruz" açıklamalarında bulundu. (