İzmir Çeşme'deki Aya Yorgi Koyu imara açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar değişikliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesinin itirazları mahkeme tarafından kabul edildi ama bakanlık ikinci kez imar değişikliği yaptı.

MAHKEMEYİ BEKLEMEDEN İHALEYE ÇIKILDI

İkinci değişiklik için ise Şehir Plancıları Odası ve çevre dernekleri mahkemeye başvurdu. Ancak süreç devam ederken Emlak Konut, 27 Şubat’ta yaklaşık 48 bin metrekarelik üç parselin satışı için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

400'E YAKIN VİLLA YAPILACAK

Plana göre 394 villa tipi ve iki kat konut inşa edilebilecek olan parsellerin ihalesini alan şirket, gayrimenkullerin pazarlama ve satış işlemlerini yapacak ve Emlak Konut’a gelirden pay verecek.

'MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDEKİ ARAZİ YAĞMALANACAK'

Cumhuriyet'e konuşan Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, "Yeri satmıyorlar, satışın hakkını satıyorlar. Yani devlet kendi arsasını kendisi satmayıp, satış için birilerine vekalet verecek, bu yetkiyi alanlar da Aya Yorgi’deki milyonlarca dolar değerindeki 47 dönümlük araziyi yağmalayacak” ifadelerini kullandı.