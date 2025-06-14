Dünya İsrail-İran çatışmalarını konuşurken AKP, TBMM’ye halkı yerinden yurdundan edecek, doğayı katledecek nitelikte bir maden füzesi gönderdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar’ın daha önce ‘Süper izin’ olarak söz ettiği değişiklikler Meclis’e geldi. AKP milletvekilleri tarafından sunulan torba teklifte Limak ve Cengiz de dahil birçok şirketin maden faaliyetlerinin önü ardına kadar açılacak.

Verilen teklifle şirketlerin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı alması zorunluluğu ortadan kaldırılıyor. Üstelik maden şirketi ruhsat için devlete başvurduğunda 4 ay içerisinde yanıt verilmezse ruhsat onaylanmış sayılacak. Ormanlarda maden arayanlara, altyapı yatırımları için 36 aya kadar bedelsiz izin verilecek. İzin onayı 3 ayda çıkacak. Limak ve IC Holding’in işlettiği Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin kömür ihtiyacı için Akbelen’deki zeytinliklerin katli de kolaylaşıyor. Teklifle zeytinliklerin sahibi olan halk bölgeden çıkarılıp başka yerde kiracıya dönüştürülecek. Maden şirketlerinin işini kolaylaştırmak, faaliyetlerini hızlandırmak için Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlığında ve bakanlardan oluşan bir de ‘Kurul’ oluşturulacak.

DEVLET TAZMİNAT ÖDEYECEK

Madencilerin kazdığı topraklarda tarihi eser ve benzeri kültür varlığına rastlanırsa şirket doğrudan alandan uzaklaştırılmadan önce, Kültür Bakanlığı’ndan uygun görüş istenecek. Bakanlık uygun görüş vermezse saha kapatılacak ancak Kültür Bakanlığı maden şirketine yatırım tutarı kadar tazminat ödeyecek. Aramalarında rezerv bulamayan şirkete arama ruhsat bedeli ile ihale bedeli iade edilecek. Altın ve benzeri stratejik maden faaliyetlerinin hızlandırılması için Cumhurbaşkanı’na acele kamulaştırma ve stoklama yetkisi verilecek.

2022’de tepkiler üzerine geri çekilmişti

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, AKP’li vekillerin kanun teklifinin TBMM’ye sunulmasına tepki gösterdi. Uzun, AKP’nin 2022 yılında da zeytinlik alanlarda madenciliğin önünü açmak istediğini ama tepkiler sonucu geri adım atıldığını hatırlattı. ‘AKP’lilerin bazı alanlarda bu isteklerinde ısrarlı olduklarını’ ifade eden Uzun, “Bu alanların içinde Muğla Akbelen ile İkizköy de var. Anlaşılan, 3-5 şirketin kâr hırsı ve iktidarın rant düzenine teslim edecek bir tek zeytin ağacımız dahi olmadığını yeniden hatırlatmak zorunda kalacağız” dedi.

Cengiz Boyabat’ı susuz bırakacak

Cengiz Holding’in Sinop’un Boyabat ilçesinde yapmayı planladığı madene karşı örgütlenen köylüler, ÇED toplantısını yaptırmadı. Boyabat Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Çelik, 199 imza ile toplantının yapılamadığına dair tutanak tuttuklarını ve mahkemeye gideceklerini belirtti. Madenin bölgedeki en az 20 köyü etkileyeceğini belirten Çelik, “Gökırmak’tan su çekecekler ama o su bizim ekinlerimizi besliyor eğer kullanırlarsa biz hiçbir şey ekemeyiz. Halkımız pirinç tarımıyla geçimini sağlıyor, prinç yetişmez üretim durur. Göl kuracaklarını söylüyorlar, onu kurarlarsa yeraltı sularından alacaklar bu da içme suyumuzu bitirecek. Bizi ölmeden mezara koyacaklar” dedi. Ali Can Polat/SÖZCÜ