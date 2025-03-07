Elon Musk'ın başını çektiği Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE), ABD hükümetine ait yüzlerce binayı açıklayan bir satılık arsa ve bina listesi yayınladı. Ancak bu liste, daha önce varlığı bilinmeyen, CIA'ye ait gizli 'kara bölgesini' ortaya çıkardı. Liste hızlı bir şekilde kaldırıldı.

DOGE, deneyimsiz genç mühendislerden oluşan bir kadro tarafından yönetiliyor. DOGE'nin daha önceki 'tasarruf önlemleri' sebebiyle binlerce önemli görev yapan memur işten çıkartıldıktan hemen sonra apar topar yeniden göreve alınmış, kafa karıştırıcı e-posta hükümet dairlerinde karmaşa yaratmıştı.

Son altı hafta içinde bağımsız ajansların kapatılması, büyük çaplı işten çıkarmalar ve DOGE’nin devlet yapısını hızla küçültmesine karşı açılan davalar giderek arttı.

GSA, salı günü listeyi yayımladıktan bir gün sonra kaldırdı. Silinmeden önce 443 mülk içeren listeden 120’den fazla bina sessizce çıkarıldı. Bu binalardan 14’ü, federal mülklerin kamuya açık envanterinde yer almıyordu.

CIA'IN AÇIK SIRRI

Listeye göre satışa sunulan binaların çoğu “Butler” veya “Franconia” olarak etiketlendi. Kamuya açık kayıtlara göre, bu binaların tamamı Springfield’deki Parr-Franconia Depo Kompleksi içinde yer alıyor.

1950’lerden beri devlet tarafından kullanılan devasa bir depo da dahil olmak üzere çeşitli federal binalara ev sahipliği yapan kompleks, dikenli tellerle çevrili ve yüksek güvenlik önlemleri ile korunuyor.

Depo tesisinin hemen yanında, U şeklinde bir bina bulunuyor. Bu bina, CIA ile olası bağlantıları nedeniyle uzun süredir dikkat çekiyor.

Fairfax County Denetim Kurulu Başkanı Jeff McKay, “Belli ki bu listenin hazırlanmasında hiç araştırma yapılmamış. Bu tesisin uzun ve iyi belgelenmiş bir geçmişi var. Normalde böyle bir yer açıkça ifşa edilmez, ancak buranın varlığını herkes biliyor. Listeyi hazırlayanlar hariç” dedi.

CIA’nin Springfield’deki gizli bir tesis kullandığı iddiası ilk olarak 2012 yılında Washington Business Journal tarafından bildirilmişti.

Aynı yıl yayımlanan ve CIA'in operasyonlarını anlatan bir kitapta, Springfield’deki bir depo binasında CIA’nin teknik ekiplerini eğittiği ve burada dinleme cihazları yerleştirme, evlere girme ve bilgisayar sistemlerine sızma gibi operasyonlar yürüttüğü öne sürüldü. Bu faaliyetlerin hala sürdürülüp sürdürülmediği bilinmiyor.

TESİSİN AMACI NEYDİ?

McKay, Springfield’daki tesisin varlığının yıllardır bölgenin yeniden geliştirilmesini engellediğini söyledi. “Buradaki en büyük zorluk bu tesisin kendisi. Çevresindeki her şeyi satıp burayı koruyabileceğinizi düşünmek, son birkaç yılda bize verilen tüm istihbarat bilgilerine aykırı” dedi.

Springfield, FBI’nın yeni genel merkezine ev sahipliği yapması için önerilen yerlerden biri olmuştu, ancak CIA tesisinin varlığı bu planları karmaşık hale getirdi.

FBI’nın taşınması güvenlik açısından sorun yaratmasa da, bu bölgedeki gizli tesisin taşınmasının getireceği maliyet nedeniyle proje rafa kaldırıldı.

McKay’e göre, bazı federal kurumlar bu alanın yeniden geliştirilmesini imkansız görürken, bazıları ise gizli tesisin başka bir yere taşınması gerektiğini belirtti.

Ancak bu, yeni bir kiracı için büyük maliyetler doğuracağı için Springfield’in alternatiflere göre çok daha pahalı bir seçenek haline gelmesine yol açtı.