Vietnam’ın başkenti Hanoi'de doğum günü kutlaması faciayla sonuçlandı. Giang isimli genç kadın, elindeki hidrojen balonunun alev alması sonucu yüzünden ve ellerinden ciddi şekilde yaralandı.

Kutlama sırasında doğum günü pastasını tutan Giang’ın diğer elindeki hidrojen dolu balon, mum alevine temas edince büyük bir patlama meydana geldi. Hastaneye kaldırılan kadının yüzünde, ellerinde ve kollarında ikinci derece yanıklar oluştuğu belirtildi.

"YAŞADIKLARIM HERKESE DERS OLSUN"

Tedavi sürecinde yaşadığı travmayı anlatan Giang, "O an yaşadığım korku nedeniyle olayın görüntülerini uzun süre izleyemedim. Böyle bir tehlikenin farkında olsaydım, kendimi bu riske atmazdım. Umarım benim başıma gelenler başkalarına ders olur" dedi.

Uzmanlar, helyuma kıyasla daha ucuz olduğu için sıkça tercih edilen hidrojen gazının son derece yanıcı olduğunu ve ateşle temas ettiğinde patlama riski taşıdığını vurguluyor. Yetkililer, hidrojen balonlarının kapalı alanlarda ve eğlence amaçlı kullanımının ciddi tehlikelere yol açabileceği konusunda uyarıyor.