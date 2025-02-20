Geçmiş yaşamlarımızda ne olduğu, birçok insanın merak ettiği büyük bir sorudur. Bazı kişiler, dünya tarihindeki önemli figürlerden biri olmayı hayal ederken, diğerleri ise geçmiş yaşamlarında zorluklarla mı mücadele ettiklerini yoksa mutlu bir hayat mı sürdüklerini merak etmektedir.

Doğum yılınızdaki her rakamı toplamanız gerekecek. Bu işlemi, 1 ile 9 arasında bir sayı elde edene kadar tekrarlayın.

1980 yılında doğduysanız: 1+9+8+0 = 18

Eklemeye devam edin: 1+8 = 9 (geçmiş yaşam enerjiniz bu sayıdır)

Son sayıyı elde etmeden önceki sayı, sizin karmanızı temsil eder. Örneğin, 18 sayısı, 9'un karmasını gösterir.

1-19

Geçmiş yaşamınızda liderlik vasıflarına sahip güçlü bir erkekmişsiniz. Ancak, o dönemde otorite gücünüzü kötüye kullanmışsınız.

2-11

Geçmiş yaşamınızda bir kadındınız ve daima kurallara sadık kalıyordunuz. Karmanız olumlu bir yönde gelişmiş, çünkü her zaman başkalarını koruyarak iyi bir izlenim bırakmışsınız.

3

Geçmiş yaşamınızda büyük bir sanatçıydınız. Yaratıcı, kendini ifade etme yeteneği yüksek ve güçlü iletişim becerilerine sahip bir insandınız. Sanat, hislerinizi ve düşüncelerinizi dile getirmenize yardımcı oluyordu.

​​4, 13 ve 22

Geçmiş yaşamınızda ciddi, soğuk ve düşünceli bir insandınız. Bu hayatta ise düzen ve yapıyı takdir ediyorsunuz. Ancak, başkalarının emeğini suistimal etmiş olmanız nedeniyle karmalarınız olumsuz etkilenmiştir.

5 ve 14

Geçmiş yaşamınızda, çok şehvetli ve özgürlüğüne düşkün bir kadındınız. Bu hayatta ise sürekli bir değişim arayışındasınız. Karmanız, sorumluluk almamaktan kaynaklanıyor.

6

Geçmiş yaşamınızda bir şaman, cadı veya şifacılıkla uğraşan bir kişiydiniz. Bu hayatta ise güçlü sezgileriniz ve mistik yetenekleriniz bulunuyor.

7 ve 16

Geçmiş yaşamınızda yalnız bir adam, filozof ve münzevi bir kişiydiniz. Kendi alanınızı seviyor, yalnızlık içinde huzuru buluyordunuz. Ancak karmanız, geçmişte gücünüzü kötüye kullandığınız için şu anki yaşamınızda, o hatalarınızı telafi etme sürecinde olduğunuzu gösteriyor.

8

Geçmiş yaşamınızda sihirli güçlere sahip bir kadındınız. Bu hayatta ise üçüncü gözünüzü açma yeteneğine sahip, algılayıcı ve hassas bir bireysiniz.

9

Geçmiş yaşamınızda birden fazla hayat deneyimlediniz ve her iki cinsiyet arasında geçiş yaptınız. Bu hayatta ise insani duygulara sahip, toplumsal davalara duyarlı ve çevreye önem veren bir bireysiniz.