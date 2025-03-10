Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kaya'nın oğlu Tarık Eren Kaya, geçen yıl Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre Gemlik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak çalışan Tarık Eren Kaya, daha sonra TUS' girdi. Kaya, bu sınavda aldığı puan ile babasının görev yaptığı BUÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda asistan olarak göreve başladı. Oğlunun küçük yaşlardan itibaren evde anlattığı hikayelerden dolayı hep cerrah olmak istediğini belirten Prof. Dr. Ekrem Kaya, "'Karaciğeri öyle tuttum, kanamayı böyle durdurdum' diye kendi kendine hayaller kuruyordu. Hayallerine ulaştı gibi artık" dedi.

'OĞLUMUN BU BRANŞI SEÇMESİNDEN GURUR DUYUYORUM'

Aynı yerde görev yapan baba-oğul örneklerinin çok olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, "Çok da başarılı örnekleri var. Kendi kendime de düşündüm. Ama onun isteklerine karşı koyamazdım. Bana göre aynı klinikte çalışmamızın hiçbir sakıncası yok. Bundan gurur duyuyorum. Bu kliniği seçmesi, buranın asistanı olması, beni gururlandırdı açıkçası. Son birkaç yıldır genç hekimler, genel cerrahi gibi meşakkatli ağır branşları seçmiyorlar. Oğlumun bu branşı seçmesini kendime de yoruyorum. Demek ki kötü bir şey anlatmamışım evde, hep iyi anlatmışım. Şikayet etmemişim. Bu branşı seçmesinden dolayı gurur duydum. Tabii bu işte manevi tatmin önemlidir. Merhametin karşılığını görmek, hastaların memnuniyetini görmek, ne kadar büyük ve güzel iş yaptığımızı görmenin hazzını almayı bilmek önemlidir. Böyle bir mutluluk yoluna çıktığını hayal ediyorum. Tabii onun da kendisine göre hayalleri var. Onlardan da ayrıca mutlu oluyorum" diye konuştu.

'OĞLUM OLMASI FARK ETMİYOR, HERKES EĞİTİM PROGRAMINA UYMAK ZORUNDA'

Oğlunu diğer asistan hekimlerden ayırmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Ekrem Kaya, "Bütün asistanlarım benim çocuklarım. Hiçbirini ayırmıyorum. Onlara eşit davranmaya çalışıyorum. Zaten bu işlerde bir eğitim programı var. Bu eğitim programına her kim girerse girsin, o programda ne yazıyorsa uymak zorunda. Bunun benim oğlum olması, yakınım olması hiç fark etmiyor. Herkes burada standart bir eğitim alıyor. İnşallah o da alacak" dedi.

'MEMLEKETİN CEFAKAR HEKİMLERE İHTİYACI VAR'

Oğlu Tarık Eren Kaya'nın asistan olarak iyi bir öğrenci olduğunu belirten Prof. Dr. Ekrem Kaya, şunları söyledi:

"Kendisini beğeniyorum. Özellikle de tutumlarını beğeniyorum. Bana göre bir cerrah, çok temiz ve bakımlı olmalı. Kendisi de gayet dikkat ediyor. Bilgisi de iyi. Hastalara bakımı, merhameti de güzel. Kendisinin ileride bizi çok geçeceğini düşünüyorum. Memleketin bu tür fedakar ve cefakar genç hekimlere ihtiyacı var. Herkesi de bu gibi cefakar işlere davet ediyorum. Taşın altına elini koymalarını istiyorum genç hekimlerden. İnşallah örnek olacaktır diğer genç hekimlere."

'ÇALIŞMA SÜRECİMİZ YOĞUN AMA MEMNUNUM'

Genel cerrahi bölümünün her zaman hedefleri arasında bulunduğunu söyleyen Dr. Tarık Eren Kaya ise "Genel cerrahiyi düşünüyordum. Bu yüzden iyi bir klinikte çalışmak istedim. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin de genel cerrahi alanında iyi olduğunu biliyordum. Bu nedenle burayı tercih ettim. Şu an çalışma sürecimiz yoğun olsa da memnunum. Gerçekten yoğun, meşakkatli bir süreç. Fakat devam ediyorum" diye konuştu.

'DİĞER ASİSTANLAR NASIL ÇALIŞIYORSA BEN DE ONLARLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUM'

Başta babasıyla aynı klinikte çalışacak olmasından dolayı endişeleri olduğunu söyleyen Dr. Kaya, "İlk başlarda babamla aynı klinikte çalışmanın zor olacağını düşünüyordum. Olacağını varsayıyordum. Fakat geldikten sonra o kadar da farkı olmadığını anladım. Diğer asistan arkadaşlarım nasıl çalışıyorsa ben de onlarla birlikte çalışmaktayım. Babamla çalışmak o kadar da zor değil" dedi.

'ORGAN NAKLİNDE UZMANLAŞMAK İSTİYORUM'

Aynı zamanda Bursa Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Merkez Müdürü olan babası gibi organ nakli alanında uzmanlaşmak istediği için genel cerrahi bölümünü seçtiğini söyleyen Dr. Kaya, "Genel cerrahiyi seçmemdeki amaç, benim hedeflerim arasında organ nakil biliminde gelişmek, bu alana kendimi adamak vardı. Organ naklinde uzmanlaşmak istediğimizde, genel cerrahi bilimini yapmak gerekiyor. Ondan dolayı genel cerrahi alanını tercih ettim" diye konuştu.