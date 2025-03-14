Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Trump'ın uyguladığı tarifeler piyasalarda belirsizliği artırmaya devam ederken, para piyasaları durumdan olumsuz etkileniyor. Piyasada oluşan belirsizlikler ise enflasyon riskini daha artırıyor.

Bu hafta ABD tarafında yaşanan yoğunluk piyasalarda hareketliliği meydana getirdi. ABD tarafında enflasyon rakamları ve üretici fiyatlarında görülen gerileme döviz piyasalarını harekete geçirdi.

ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 3,1 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklandı. Üretici fiyat endeksi ise yıllık bazda yüzde 3,2 olurken, aylık bazda yüzde 0,0 olarak açıklandı.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, dünü 36,55 ile 36,67 aralığında geçiren dolar/TL, günü 36,57 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 36,68 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL'de yukarı yönlü hareketlenmelerin tüm hızıyla devam ettiği görülüyor. Dünü 39,68 ile 39,95 aralığında geçire Euro/TL günü 39,77 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 39,81 seviyesinde bulunuyor.