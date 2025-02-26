Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Trump'ın vergi tarifeleri ve makro ekonomik belirsizlikler piyasalarda hareketlilik meydana getiriyor.
Trump'ın sert söylemleri karşısında karışık seyir seyreden dolar endeksi, dolar kuru üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Dünü 36,39 - 36,40 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 36,45 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah seansında 08.55'te 36,45 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL'de karışık seyrin olduğu görülüyor. Dünü 38,12 - 38,38 aralığında geçiren Euro/TL günü 38,27 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 38,26 seviyesinde bulunuyor.