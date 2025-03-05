Artvin'in Hopa ilçesinde Borçka yönüne gitmekte olan Y.K. idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 08 ABP 684 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, minibüs şoförü ve 11 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayın yaşandığı yolu güvenlik önlemleri alarak tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açtı.
Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.