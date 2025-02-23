Sakatlığı nedeniyle Portland Trail Blazers maçında forma giymeyen Sloven yıldız, JJ Redick yönetimindeki Lakers’ın ilk beşinde sahaya döndü. 22 şutunun 10’unu sayıya çeviren, üç sayı çizgisinin gerisinden 4/9 isabet bulan ve serbest atış çizgisinden 8/8 ile kusursuz oynayan Doncic, performansıyla göz kamaştırdı.

NBA’in son şampiyonu ve ligin en formda takımlarından biri olan Denver Nuggets’a karşı harika bir oyun sergileyen Doncic, ayrıca 4 top çalma ile savunmada da etkisini gösterdi.

LeBron James de Lakers’ın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. 25 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle oynayan süperstar, takımının hücumda ritim yakalamasına yardımcı oldu. Austin Reaves ise 23 sayı ve 7 asistle önemli katkı sağladı.

Lakers’ta bir diğer etkili isim Rui Hachimura oldu. Japon forvet 21 sayı kaydetse de maçı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.

Bu zaferle Lakers, Nuggets’ın üst üste 9 maçlık galibiyet serisini sona erdirirken, aynı zamanda Denver karşısında son 14 maçın 13’ünü kaybetme serisini de kırmış oldu.

Denver Nuggets cephesinde ise Nikola Jokic her zamanki gibi etkili bir performans sergiledi. Yıldız pivot 12 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı, ancak bu performansı takımına galibiyet getiremedi.

Denver’da Aaron Gordon 24 sayı, Jamal Murray 19 sayı, bench’ten gelen Russell Westbrook ise 17 sayı ile oynadı. Ancak Lakers’ın sert savunması ve Doncic liderliğindeki etkili hücum performansı Nuggets’ı durdurmaya yetti.