AKP iktidarında çok sayıda ekonomik kriz yaşandı. Bu krizlerden farklı iş kolları ile toplumunun farklı kesimleri etkilense de kârlı çıkan hep iktidarın gözde müteahhitleri oldu. Dünya yansa ‘ballı ihale rutinine’ devam eden müteahhitlere hiçbir şey olmadı hatta aksine kazandılar. İşte bu müteahhit firmalardan Kolin İnşaat son olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Siirt Kurtalan Demiryolu Yapım ihalesini, 21 milyar 498 milyon 500 bin TL bedelle kazandı.

20 Haziran’da yapılan ihaleye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı yapan REC İnşaat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabıyla poz veren ve AKP’den milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’nin şirketi Ziver, Cengiz Holding, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun şirketi Fernas İnşaat, Kolin İnşaat gibi şirketler katıldı. İhaleyi kazanan ise Kolin İnşaat Turizm Şirketi oldu.

MALİYET 33.7 MİLYAR TL

TCDD ile Kolin İnşaat Turizm Şirketi arasında 21 milyar 498 milyon 500 bin TL’lik sözleşme yapıldı. Proje kapsamında 3 adeti, 61 bin metre demiryolu hattı (altyapı ve üstyapı), 6 adet ana tünel 12 adet kaçış tüneli, 2 adet viyadük, 3 adet aç-kapa tünel yapılacak. Proje yer tesliminden itibaren 1800 gün içerisinde bitirilecek.

Kolin İnşaat Karayolları Genel Müdürlüğü’nden aldığı 1 milyar 253 milyon 937 bin TL’lik Lüleburgaz-Çorlu ayrımı, Büyükkarıştıran Tren İstasyonu yolu ihalesini de kazanmıştı. Şirketin 2024 yılından bu yana aldığı ihalelerin maliyeti 33 milyar 700 milyon TL’ye dayandı.

Gar projesi de var, dere ıslahı da

Kolin İnşaat’ın 2024 yılından bu yana aldığı diğer bazı ihalelerden en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: Çerkezköy Kapıkule hattı istasyon binaları, Kapıkule Gar tevsiatı ve gümrüklü alan yenileme işlemleri ile Çorlu dere ıslahı: 8 milyar 184 milyon 485 bin 128 TL. Muğla Güney Dalaman tesis işi: 494 milyon 555 bin TL. Yusufeli HES irtibatları, komple tesis işi: 849 milyon 555 bin TL.