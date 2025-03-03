İspanya'nın kuzeyinde yer alan Playa de Gulpiyuri, dünyanın en küçük unvanına sahip olmasına rağmen İspanya dışında pek bilinmiyor. Yabancı turistler tarafından pek tanınmasa da yaz sezonunda burası binlerce yerli turistin akınına uğruyor.

Sadece 40 metre uzunluğunda yani bir futbol sahasının yarısından bile küçük olan bu plaj, denizi görünmeyen sahil deneyimiyle benzersiz bir doğal güzellik sunuyor.

Asturias Prensliği'nde yer alan Playa de Gulpiyuri, sıradan bir sahil lokasyonu değil... Açık deniz kıyısında değil, tamamen kireçtaşı kayalıklarının arasında gizlenmiş durumda. Bu nedenle aslında doğal bir obruk olan plaj, Atlantik Okyanusu'nun bir parçası olan Kantabria Denizi'nin aşındırmasıyla oluşmuş. Binlerce yıl içinde deniz, kayaları delerek gizli yer altı tünelleri oluşturmuş ve bu tüneller, plajı Biskay Körfezi'ne bağlamış.

"DOĞAL ANIT" STATÜSÜNDE YER ALIYOR

Bu tüneller sayesinde deniz suyu plaja süzülerek küçük koyda hafif dalgalar yaratıyor. Gelgitlere bağlı olarak su seviyesi değişiyor ve sular yükseldiğinde diz hizasını aşmasa da yüzmek mümkün olabiliyor. Atlantik Okyanusu genellikle soğuk olsa da Playa de Gulpiyuri'nin sığ suları daha sıcak ve yumuşak oluyor...

Playa de Gulpiyuri sadece ilginç bir doğa olayı değil, Asturias hükümeti tarafından "Doğal Anıt" olarak tescillenerek koruma altına alındı. Aynı zamanda 345 kilometrelik engebeli sahil şeridine sahip olan Asturias bölgesinin en iyi plajlarından biri olarak sık sık seçiliyor. Küçük ve izole olmasına rağmen ziyaret edenler bu bölgeye hayran kaldıklarını belirtiyor...