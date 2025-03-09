Çorum'da 1995 yılından beri yapılan kazı çalışmalarından 3 bir 500 yıllık Hitit keten kumaş parçası bulundu. Meraklılar için Çorum Müzesi'nde gösterilmeye başlandı.

Şapinuva Ören Yeri'nde yapılan kazılara katılan ve başkanlık yapan Prof. Dr. Mustafa Süel ve Prof. Dr. Aygül Süel, bu özel kumaşı ortaya çıkardı. Arkeolojik kazılarda nadir bulunan ve kurtarılan bu paha biçilemez kumaş Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde incelendi.

14. YÜZYILDAN KALAN NADİR BİR KUMAŞ

Kumaşın Milattan Önce 14. yüzyıldan kaldığı ve ketenden üretildiği ortaya çıktı. Kumaş, Çorum Müzesi'nde koruma altına alındı.

Çömlek parçası üzerine yapışan 24x20 santim 3x3 santim büyüklüğündeki kumaş parçası, müzede ilk kez görücüye çıktı.

ŞANS ESERİ BULUNDU

Binlerce yıl önce dokunmuş bu kumaş parçası için Prof. Dr. Aygül Süel, şans eseri bulunduğunu ifade etti. Süel, "Havasız kalmış ve bize ulaşması sağlandı. Özellikle, ekip çalışmasıyla bunu kazandık ve bugün burada lansmanını yapmaktan da çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan ise emeği geçen herkese teşekkür etti.