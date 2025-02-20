55 yaşındaki MaureeN Cronin, kullandığı lenslerden dolayı mikrop kaptı. Çocuklara yüzme dersleri veren Cronin, taktığı lenslerden sonra kısa sürede ağrı hissetmeye başladı. Sağ gözüne kum kaçtığını belirten Cornin, yaşadığı ağrılardan dolayı doktora gitti. Fakat kendisine yanlış teşhis koyularak ilaç yazıldı.

Cronin, bir ay sonra tekrar doktora kendisine akantamoeba keratiti (AK) - parazitik bir göz enfeksiyonu- teşhisi konuldu.

Talihsiz kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arka bahçedeki havuzlarda çocuklara ders veriyordum. Onlara yüzlerini suya sokmaktan korkmamaları gerektiğini öğretiyordum ve bir çocuğa hızla ulaşabilmeniz gerektiğinden, suyun altına girebilmeniz gerekiyor.Lenslerim takılıydı ve gözlüğümü çıkarıp onlara su altına nasıl girileceğini ve bunun ne kadar eğlenceli olduğunu gösteriyordum. Gözüm beni oldukça çabuk rahatsız etmeye başladı."

2 hafta sonra göz doktoruna gittiğini belirten Cronin, kendisine kornea yırtığı olduğunu ve damla verdiklerini ifade etti.

Acanthamoeba keratiti, tatlı su, tuzlu su, toprak ve havuzlar gibi yapay su sistemlerinde bulunan tek hücreli bir organizma olan amipin neden olduğu bir enfeksiyondur. Bu durum ise genelde yüz havuzlarında ve sıcak küvet kullanımı ya da duş sırasında takılan lens ve kornea arasına sıkışan amipten dolayı yaşanıyor. Amip, korneanın en dış tabakasını etkileyerek başlar ve kötüleştikçe enfeksiyon daha derinlere yayılır.

Sağ gözünü kaybeden kadın, kornea nakli olmalı bekliyor.