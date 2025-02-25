Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AKP'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından yaptığı paylaşımı yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı'yı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı, "Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış. Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum" dedi.

"Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum" diyen Şahin, Altaylı hakkında açtıkları maddi ve manevi tazminat davalarının kabul edildiğini söyledi.

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın! Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin."

NE OLMUŞTU?

AKP kongresinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, "AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Adında AK, ışığında istikbal ile Türkiye yüzyılında demokrasiye ve millî iradeye güç katacak bu önemli süreçte emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" demişti.

Fatih Altaylı ise Youtube kanalında konuyla ilgili konuşarak "RTÜK Başkanı'nın tarafsız olduğunu, yasaların ön gördüğü başkanlık özelliklerine haiz olduğunu düşündün mü? Adamın en büyük hedefi Fahrettin Altun'u yiyip onun yerine geçmek. Bu adamın tarafsızlığa konsantre olacağını düşünebiliyor musun? 'Ekonomik Tetikçinin İtirafları' diye bir kitap var ya; ileride anılarını yazsa benzer bir isim kullanır. Keşke işinde doğru olup AKP'yi kutlasaydı. İşinde zaten felaket bir pozisyonda ki; AKP'yi kutlasa ne olur, kutlamasa ne olur. AKP'yi kutlayınca mı tarafsızlığına halel geldi? En basit suçudur" ifadelerini kullanmıştı.