Avrupa merkez Bankası üyesi Pierre Wunsch faiz politikasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Belçika Merkez Bankası Başkanı, yıl sonuna kadar faiz oranlarının yüzde 2'ye çıkacağı yönündeki piyasa beklentisinden "nispeten rahat" olduğunu söyledi ve "50 baz puan eksi veya artı" olduğunu belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 30 Ocak'ta mevduat faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 2,75'e indirdi ve politika yapıcılar, kalıcı enflasyon endişelerinin yerini zayıf ekonomik büyüme endişelerine bıraktığı için Mart ayında daha fazla indirim yapılması yönünde yönlendirmelerde bulundu.

Financial Times, Wunsch'un Cuma günü "Nisan ayında bir ara verilmesi için yalvarmıyorum ancak %2'ye (faiz oranları) kadar düşünmeden uyurgezer gibi gitmemeliyiz. Veriler yeni bir kesintiyi haklı çıkarırsa, keseriz. Çıkarmazsa, ara vermek zorunda kalabiliriz" dediğini aktardı.

Ayrıca faiz oranlarının uygun seviyesi konusunda artan belirsizliğe dikkat çekerek, oranların büyüme ve enflasyon için kısıtlayıcı olmaya devam edip etmediğinden "emin olmadığını" söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen Haziran ayından bu yana faiz oranlarını beş kez düşürdü ve politika yapıcılar, enflasyonun hala biraz yüksek olduğu ve ekonomik büyümenin sıfırın biraz üzerinde olduğu bir ortamda faiz oranlarının ne kadar daha düşürülmesi gerektiği konusunda giderek daha fazla seslerini yükseltiyorlar.