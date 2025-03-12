Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, bir adamın ehliyetine 92 yıl boyunca el konuldu. 73 yaşındaki adam, direksiyon başında yakalandı.
EHLİYETİNE 92 YIL EL KONULMUŞ
NSW Polis memurları, rastgele çevirdikleri bir araçta alkol testi yaptı. Trafikte çevrilen 73 yaşındaki adamın geçmişini kontrol eden polis, ehliyetin iptal edildiğini tespit etti. Adamın ehliyetine 92 yıl el konulmuştu.
YARGILANACAK
Ehliyetine el konulan adam, motorlu taşıt kullanmaktan dolayı yargılanmak üzere Polis karakoluna götürüldü. Kefaletle serbest bırakılmak istenen adamın bu talebi reddedildi. Yerel mahkemede yargılanacak.