Ali MACİT

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin raporu hazırlayan akademisyenlerden Doç. Dr. Yasin Çetin’in AKP'li Ekrem Yüce'ye danışmanlık yaptığı ortaya çıktı.

3 Haziran 2020’de bu göreve gelen Çetin, AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde aynı zamanda Kültür Sanat Şube Müdürlüğü de yaptı.

AKP döneminde Beykoz Belediyesi’ne de danışmanlık veren Çetin, İBB’yi AKP’nin yönettiği dönemde Şehir Tiyatroları’nın repertuvar kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Çetin’in AKP’ye yakınlığı her geçen gün oraya çıkmaya devam ediyor.

Çetin’in son olarak da Erdoğan’ın oğlu Bilal’in Yönetiminde olduğu TÜGVA’da mensubu ve hocası olduğu öğrenildi.