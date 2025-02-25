White Sands bölgesi, son yıllarda Amerika kıtasına ilk insanların geliş tarihini 8 bin yıl geriye çeken ayak izleri ile gündeme gelmişti. Ancak burada bulunan yeni izler, insanların taşımacılık için ağaç direklerinden oluşan sürükleme sistemleri kullandığını gösteriyor.

İngiltere’deki Bournemouth Üniversitesi’nden Prof. Matthew Robert Bennett ve Doç. Sally Christine Reynolds liderliğindeki araştırma ekibi, ayak izleriyle kesişen paralel sürükleme izleri keşfetti. Bu izler, kuruyup tortular altında kalan çamur tabakasında korunmuştu ve yüzlerce metre boyunca devam ediyordu.

Araştırmacılar, Dorset (İngiltere) ve Maine (ABD) kıyılarında yaptıkları deneylerde benzer bir sistemin izleri nasıl oluşturabileceğini test etti. Deneylerde iki direğin uçları yerde sürüklenerek çamur tabakasında benzer izler bıraktı. Bu sistemin, avlanılan hayvanların etini taşımak veya kamp malzemelerini taşımak için kullanılmış olabileceği düşünülüyor.

İzlerin çevresinde birçok insan ayak izi bulunuyor ve bunların çoğu çocuklara ait. Bu durum, yetişkinlerin kızakları (travoi) çekerken çocukların onlarla birlikte yürüdüğünü gösteriyor. Bölgedeki yerli halkın torunları da bu izleri incelediğinde, bunların muhtemelen av sonrası et taşıma veya kampı taşımak için kullanılan geçici el arabaları olduğunu düşündüklerini belirtti.

Kızak, tekerleğin icadından yaklaşık 5 bin yıl önce kullanılan ilkel taşıma sistemleri arasında yer alıyor. Tarihi belgelerde, yerli halkların köpekler veya atlarla kızak taşıdığı bilinse de, bu keşif insanların bunu kendi güçleriyle de yaptığını kanıtlıyor.

Araştırmacılar, bu keşfin ulaşım tarihine dair önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor. Keşif, sadece ilk Amerikalıların yaşamına değil, aynı zamanda insanların hareketli hayatlarını nasıl düzenlediklerine dair önemli ipuçları sunuyor.