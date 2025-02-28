Elazığ'da hafif ticari aracın çöp konteynerine çarparak ters döndüğü kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Karakoçan ilçesi Başyurt mevkisinde seyir halinde bulunan 20 yaşındaki Ömer Faruk Ç. yönetimindeki 23 KD 772 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp refüje çıktı. Ters dönen araçtaki sürücü ile Hamiyet Ç. (56), Mevlüdiye B. (80) ve Yaşar B. (87), yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mevlüdiye B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.