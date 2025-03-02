Çanakkale'de Biga ilçesinde, emanet aldığı motosikletle hafif ticari araca çarpan 24 yaşındaki Ömer Faruk Fuçucuoğlu, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Çanakkale- Biga karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Ömer Faruk Fuçucuoğlu idaresindeki 34 ETD 246 plakalı motosiklet, 34 MG 9531 plakalı hafif ticari araca henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı.
Sürücü Fuçucuoğlu çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulurken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Fuçucuoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.