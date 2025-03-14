Emeklilik, hayatın önemli bir dönüm noktasıdır ve birçok kişi için büyük bir karar sürecini kapsar. Peki, emekli olmak için en uygun yaş ne zaman? Uzmanlar, 60, 66 ve 70 yaşlarındaki emekliliğin avantajlarını ve dezavantajlarını ele alarak, önemli bilgiler paylaştı.

60 YAŞINDA EMEKLİ OLMAK STRESİ AZALTIYOR

Birçok araştırmaya göre 60 yaşında emekli olmak, stres seviyelerinin azalmasına ve yaşam memnuniyetinin artmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bazı sağlık sorunlarının önüne geçilebilir. Uzmanlar, bu yaşta emekli olmanın ruhsal sağlık için önemli bir destek olduğunu belirtirken, yazar Helen Kewell, emekliliğe karar verirken önemli yaşam sorumluluklarını üstlenmenin insanı daha güçlü ve heyecanlı hissettirebileceğine dikkat çekti. Kewell, "Bu büyük yaşam değişikliğini düşünürken, 'Günlerimi nasıl geçirmek istiyorum?', 'Yolculuk planlarım var mı?' gibi soruları sorarak dikkatlice karar verilmesi gerektiğini öneriyorum" şeklinde ifadelere yer verdi.

66 YAŞINDA EMEKLİ OLMAK: FİZİKSEL AKTİVİTE VE SOSYALLİK

66 yaşında emekli olmak, özellikle ruhsal sağlık açısından önemli bir adım olabilir. Araştırmalar, emekliliğin depresyon ve stresi azalttığını gösterirken, iş kaynaklı baskıların ortadan kalktığı için kişiler daha rahat bir yaşam sürdürür. Doktor Lucy Pollock, "Ne kadar fazla fiziksel aktivite yaparsanız, o kadar iyi idare edersiniz. Ayrıca, dans gibi aktiviteler beyin ve vücut için çok faydalıdır" ifadelerine yer verirken, emeklilikte sosyal etkileşimlerin önemine dikkat çekti.

70 YAŞINDA EMEKLİ OLMAK BEYİN SAĞLIĞINI KORUYOR

70 yaşında emekli olmak, giderek daha fazla insanın tercih ettiği bir seçenek haline geliyor. 2023 yılında 70 yaş üstü çalışanların sayısında yüzde 61’lik bir artış yaşandı. Yapılan araştırmalar, emeklilikten önce çalışan kişilerin ruhsal sağlıklarının daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. Düzenli bir rutin oluşturmak ve bir amaca sahip olmak, yaşlılıkta yalnızlıkla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Nörobilimci Prof. Tara Spires-Jones, beynin aktif tutulmasının demans gibi hastalıkların riskini azalttığını belirtirken, "Beyin sağlığını korumak, çalışarak veya başka yollarla nöronlar arasında güçlü bağlantılar kurarak mümkün olur" şeklinde konuştu.